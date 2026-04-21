Apple, şirketin kıdemli isimlerinden John Ternus'un bir sonraki CEO olarak atandığını duyurdu. Mevcut CEO Tim Cook ise bu yılın ilerleyen dönemlerinde Apple Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geçiş yapacak.

GÖREV DEĞİŞİMİ 1 EYLÜL'DE

Ternus’un CEO’luk dönemi 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Donanım mühendisliği kökenli olan ve uzun yıllardır Apple bünyesinde görev yapan Ternus’un bu göreve getirilmesi, şirketin Cook yönetiminde rekor karlar getiren mevcut stratejisini sürdüreceğinin bir işareti olarak görülüyor. Apple’ın yıllık karı şu anda 100 milyar doları aşmış durumda.

"TIM COOK BENİM MENTORUMDU"

Ternus, yayımlanan basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Apple’ın misyonunu ileriye taşıma fırsatına sahip olduğum için derin bir minnet duyuyorum. Neredeyse tüm kariyerimi Apple’da geçirmiş biri olarak, Steve Jobs ile çalışma ve Tim Cook’u mentor olarak görme şansına sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Dünyayla ve birbirimizle olan etkileşimimizi değiştiren ürünlerin şekillenmesine yardımcı olmak benim için bir ayrıcalıktı."

Tim Cook, liderlik geçişine yardımcı olmak amacıyla yaz boyunca CEO’luk görevine devam edecek. Cook, halefini "bir mühendisin zekasına, bir mucidin ruhuna ve dürüstlükle liderlik edecek bir kalbe sahip" sözleriyle övdü.

DONANIMDAN ZİRVEYE

Kariyerine 2001 yılında Apple’da başlayan Ternus, 2013 yılında donanım mühendisliği başkan yardımcılığına, 2021 yılında ise tüm departmanın başına getirildi. Wall Street Journal’a göre, Ternus’un en önemli başarıları arasında Mac bilgisayarlar için geliştirilen ve 2020 yılında Intel işlemcilerin yerini alarak satışları zirveye taşıyan Apple’ın kendi işlemci çiplerinin (Apple Silicon) geliştirilmesi yer alıyor.

Donanım biriminin başındayken Apple Watch ve AirPods gibi devasa iş kollarına dönüşen ürünlerin lansmanına liderlik eden Ternus, son olarak Vision Pro başlığının geliştirilme süreçlerini yönetmişti.

TERNUS'UN YÖNETİM TARZI

Wall Street Journal, Ternus’u "nazik bir makine mühendisi" olarak tanımlarken, yönetim tarzının Steve Jobs’un ilham verici ancak değişken tavrından ziyade, Tim Cook’un sakin ve dengeli üslubuna daha yakın olduğunu belirtiyor. Ternus’tan boşalan donanım başkanlığı koltuğuna ise Johny Srouji oturacak.

New York Times’ın haberine göre, 1998’de Apple’a katılan ve 2011’de Jobs’tan görevi devralan Tim Cook, bir süredir daha az çalışmak istediğini belirterek haleflik planlaması üzerine yoğunlaşmıştı. Ternus, başından beri Cook’un yerini alacak en güçlü aday olarak görülüyordu.

MÜHENDİSLİKTEN LİDERLİĞE UZANAN YOL

Kaliforniya doğumlu olan Ternus, Pennsylvania Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında okulun yüzme takımında yer alan ve çeşitli yarışlar kazanan Ternus, 1997’deki mezuniyetinin ardından kısa bir süre sanal gerçeklik girişimi olan Virtual Research Systems’ta çalıştı.

YAPAY ZEKA BİRİNCİL ÖNCELİĞİ

Ternus, Cook’un açtığı karlı yoldan ilerleyecek olsa da, donanım alanındaki liderliğine rağmen yapay zeka konusunda rakiplerinin gerisinde kalan Apple’ı bu alanda ileri taşıma baskısıyla karşı karşıya kalacak. Yeni CEO’nun önündeki ilk büyük sınavlar, Siri’nin yenilenmesi ve şirketin yapay zeka tabanlı tüketici ürünleri eksikliğini gidermek olacak.