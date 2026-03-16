Otomobil motorları doğru bakımla 300 bin kilometreyi aşacak kapasitede üretilse de ihmal edilen yağ değişimleri, kalitesiz yakıtlar ve yanlış sürüş alışkanlıkları bu süreci hızla sonlandırabiliyor. Motor tamamen iflas etmeden önce sürücüyü koku, ses, duman ve ışık sinyalleriyle uyarıyor. Bu işaretleri erkenden fark etmek, araç sahiplerini devasa tamir faturalarından ve ansızın yolda kalma riskinden kurtarıyor.

KOKU VE SESLER ÇOK ŞEY ANLATIYOR

Mekanik bir arızanın en net belirtileri genellikle araç içine sızan kokular ve değişen motor sesleridir. Uzmanlar şu işaretlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı:

Çürük yumurta kokusu:

Katalitik konvertörün işlevini yitirdiğinin ve zehirli gazların dışarı sızdığının habercisidir; bu durum hem bütçe hem de sağlık için büyük risk taşır.

Yanık yağ ve kauçuk:

Motordan gelen yanık yağ kokusu bir sızıntıya, kauçuk kokusu ise aşırı ısınan kayışlara işaret eder.

Vuruntu ve gıcırtı:

Motor içinden gelen tıkırtı veya sürtünme sesleri, hareketli parçaların birbirine zarar vermeye başladığını gösteren bir "yardım çağrısıdır."

EGZOZ DUMANI RENK DEĞİŞTİRDİYSE DİKKAT

Sağlıklı bir motorun egzoz dumanı renksiz olmalıdır. Dikiz aynasında görülen renk değişimleri, motorun iç dünyasındaki hasarın boyutunu ele verir:

Mavi duman: Motorun yağ yaktığını ve piston parçalarının aşındığını gösterir.

Beyaz duman: Motor ısındıktan sonra devam ediyorsa, soğutma suyunun yanma odasına karıştığını; yani silindir kapak contasının yanmış veya bloğun çatlamış olabileceğini kanıtlar.

Siyah duman: Yakıtın tam yanmadığını, hava filtrelerinin tıkalı olduğunu veya enjektörlerin arızalı olduğunu belirterek aşırı yakıt tüketimine işaret eder.

GÖSTERGE PANELİNDE İHMAL EDİLEN SARI IŞIK

Kontağı açtığınızda sönmesi gereken sarı motor arıza lambası, belirsiz ama kritik bir uyarıdır. Bu lamba, gevşek bir yakıt deposu kapağı gibi basit bir sorundan, motorun tamamen durmasına neden olabilecek sensör veya buji arızalarına kadar geniş bir alanı kapsar. Profesyonel bir arıza tespit cihazıyla yapılacak hızlı bir kontrol, küçük bir masrafın devasa bir "motor indirme" maliyetine dönüşmesini engelliyor.