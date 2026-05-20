Küresel çapta petrol fiyatlarında görülen yükselişler ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor.

Petrol fiyatlarında son dönemlerde görülen denge arayışı akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Brent petrolün 110 doların üzerine çıkması akaryakıt fiyatlarını etkiledi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısı zam gelmesi bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in X'te yaptığı paylaşıma göre motorine bu gece yarısı 1 TL 74 kuruş zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 20 Mayıs 2026 Çarşamba itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.02 TL

Motorin litre fiyatı: 67.48 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.86 TL

Motorin litre fiyatı: 67.32 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.99 TL

Motorin litre fiyatı: 68.59 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.27 TL

Motorin litre fiyatı: 68.86 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL