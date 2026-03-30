2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde A Millilerimiz, yarın Kosova'nın konuğu olacak. Kosova'nın başkenti Priştine'de oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den yayınlanacak.

Dünya Kupası'na gidecek olan ekibi belirleyecek olan kritik karşılaşmada A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, en güçlü silahlarından biri olarak gördüğü Arda Güler'e de özel bir görev verecek.

Deplasman performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız için İtalyan teknik adam, özel bir rol talebinde bulunacak. Montella, Arda'dan hem oyun kurulumunda hem de hücum geçişlerinde kilit isim olarak faydalanmayı planlıyor. Sağ kenarda serbest oynaması öngörülen Arda'dan beklenti ise içe kat ederek takım arkadaşlarına bitirici son paslarla pozisyon hazırlaması. Montella'nın genç yıldızıyla birebir görüşerek Dünya Kupası yolundaki kritik maçtaki sorumluluğunun en üst seviyede olduğunu ifade ettiği belirtiliyor.