UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, deplasmanda 3-1 yendiği Polonya temsilcisi Lech Poznan'a rövanşta 2-1 kaybetmesine rağmen toplam skorda 4-3'le çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ev sahibi avantajını kullanmayan ve bu unvanla yine Polonya'da karşılaşmaya çıkan Shakhtar'ın tek golünü Joao Moutinho kendi kalesine atarken; Lech Poznan'ın iki golünü de Mikael Ishak kaydetti.

Arda Turan'ın öğrencileri, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.