Ukrayna’nın en zengin iş insanlarından Rinat Akhmetov, Avrupa’nın en pahalı emlak piyasalarından biri olan Monaco’da yeni bir konut satın aldı. Akhmetov’un söz konusu gayrimenkul için 471 milyon euro ödediği bildirildi. Satın alma, küresel ölçekte yapılan en yüksek bedelli bireysel konut yatırımları arasında gösterildi.

Rinat Akhmetov tarafından satın alınan 21 odalı sahil kenarı mülkü, prensliğin Mareterra bölgesinde yer alıyor. Denizden kazanılmış arazi üzerine inşa edilen yeni bölge, 2024 yılında Prens II. Albert tarafından açıldı ve dünyanın dört bir yanından ultra zengin yatırımcıları çekti.

Amiral gemisi niteliğindeki “Le Renzo” binasında yer alan daire, Akdeniz manzaralı balkon ve teraslar hariç yaklaşık 2.500 metrekare alana yayılıyor. Ayrıca özel yüzme havuzu, jakuzi ve en az sekiz park yeri de bulunuyor.

System Capital Management üzerinden metalurji, madencilik ve enerji başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Akhmetov’un servetinin 7 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Akhmetov’un daha önce de Fransa Rivierası’nda yer alan tarihi Villa Les Cèdres’i yaklaşık 200 milyon euroya satın aldığı biliniyor. Milyarder iş insanının ayrıca One Hyde Park projesinde bir çatı katı daireye sahip olduğu da aktarıldı.

12 YIL SONRA MAÇ İZLEMEYE GELDİ

Aynı zamanda Shakhtar Donetsk’in sahibi olan Akhmetov, 12 yıl aradan sonra 11 Nisan’da takımını stadyumda takip etti.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı ekip, UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi AZ Alkmaar karşısında galibiyet elde ederken, Akhmetov maç sonrası soyunma odasına inerek Arda Turan’a sarıldı.