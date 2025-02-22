Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de hedeflerini "kalıcı olmak" belirlediklerini vurgulayan Arda Turan, "Oturup ağlayacak değiliz. Bahanelerin arkasına sığınacak değiliz. Zorlanıyoruz, herhangi bir taktiksel değişikliğe gidemiyoruz. Bu kulüpte çok mutluyuz. Arada böyle durumlar olabilir. Biz de yardımcı oluyoruz. Tabii ki daha geniş bir kadroyla hareket etmek isterdik. Bu krizleri de yönetmek teknik direktörlük için önemli fırsat. Sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışacağız ama kolay günler bizi beklemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Turan, Emre Mor'un son haftalardaki performansına ilişkin ise "Emre'de ihtiyacımız olan şey sadece kahraman olması gerekmiyor. Kendi gibi oynasın ve oyunun gerekliliğini yapsın, oyunu doğru oynasın. Emre Mor çok özel bir oyuncu. Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük yeteneklerden biri. Hala da önünde çok önemli bir zaman var. İyi bir Emre Mor uzun seneler oynayabilir. Biz elimizden geldiği kadar her oyuncumuza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlara devam edeceğiz. Futbol oyuncu odaklı bir oyun." diye konuştu.

Eyüpspor'un genç teknik adamı, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu anlattı.

İstanbul ekibinin sürdürülebilirliği için çalışacaklarının altını çizen Arda Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim hedefimiz önce ligde kalmak. Ligde kaldıktan sonra gelecek için oyuncu araştırması, planlama bizim için daha iyi olacaktır. Stat konusu bir çok şey var. Seneye Avrupa'ya gidersek belki bizim için bir hayır vardır. Biz tabii ki gitmek istiyoruz ama bazen adımları sağlam atmak gelecek için daha doğru olabilir."