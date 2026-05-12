Shakhtar, Anneler Günü’nde Poltava’yı mağlup ederek ligin bitimine üç maç kala tarihinin 16. şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının tek mimarı Arda Turan, teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğu sıra dışı şartlarda kazandı. Ukrayna’da rekor Mircea Lucescu’da. Shakhtar ve D.Kiev’i 9 kez şampiyon yaptı. Arda da bir Galatasaray efsanesinin ardından ilk büyük zaferine imza attı.

BUNU KİM YAPABİLİR?

Bombaların altında teknik direktörlük yaptı. Hava saldırıları nedeniyle geceyi sığınaklarda geçirdikleri, uykusuz kaldıkları oldu. Maç sonrası 8-15 saatlik yollar, sınırda 1.5-2 saat beklemeler, lojistik kaosla boğuştu. Buna rağmen geri adım atmadı ve açıklamalarıyla uluslararası kamuoyuna cesur mesajlar verdi. Oyuncular üzerindeki stres, güvenlik eksikliği, aile endişeleri işini daha da zorlaştırdı ama o 39 yaşında Shakhtar’ı Şampiyonlar Ligi’ne taşıdı.

SAYGIYI HAK EDİYOR

Shakhtar Başkanı Rinat Akhmetov, herkesin saygısını kazanan Arda Turan için şunları söyledi: “Savaş halindeki bir ülkeye gelip takımı yönetmek ve böylesine büyük bir sorumluluk üstlenmek gibi cesur bir karar aldı. Büyük bir saygıyı hak ediyor. Takdire şayan bir performans sergiledi. Bu, hepimizin gurur duyabileceği muhteşem bir başarı.”

PARAŞÜTLE İNMEDİ EN ALTTAN BAŞLADI

Arda Turan, Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona ile şampiyonluklar yaşamış, Milli Takım ile Euro 2008’de yarı finale çıkmış bir efsane. İstese başkaları gibi tepeden paraşütle teknik direktör olarak büyük kulüplerin sırtına inebilirdi. Ama o kariyerine TFF 1. Lig’den başladı. Eyüp’ü Süper Lig’e çıkardı, Süper Lig’deki ilk sezonunu da 6. sırada bitirdi. Sonra Shakhtar’a gitti ve tarih yazdı.