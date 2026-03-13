Survivor yarışmasında dün akşam oynanan İletişim Ödülü oyununda, yarışmacılar sevdiklerinden mektuplar aldı. Beyza Gemici’ye gelen mektup ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



''TOKMAK KAFA'DAN SURVİVOR BEYZA'YA MEKTUP''

Mektup, Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser’in oğlu Tokmak Kafa’ya hayat veren Kerimhan Duman’dan geldi. Mektupta Duman, “Aynı fotoğrafın içine anca bu şekilde sığdık, biz çok iyiyiz. Seni çok özledik, gurur duyuyoruz. Seni çok seviyorum, mükemmelsin” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ikilinin ilişkisi merak konusu oldu; bazı takipçiler sevgili olduklarını düşündü, bazıları ise yakın arkadaş olduklarını belirtti. Beyza’nın kedilerinin yer aldığı fotoğraf da dikkat çekti ve paylaşım büyük ilgi gördü.