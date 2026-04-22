Yeni sosyal medya düzenlemesiyle kullanıcılar Instagram, YouTube, TikTok ve X gibi platformlara girişte e-Devlet sistemi üzerinden kimlik doğrulamasına tabi tutulacak.

Hesap açma sürecinde kullanıcılar doğrudan e-Devlet sistemine yönlendirilecek ve e-Devlet, kimlik bilgilerini platformlarla paylaşmadan sadece doğrulama yapıldığını teyit eden kişiye özel bir “anahtar” üretecek.

KİMLİK BİLGİLERİ ŞİRKETLERLE PAYLAŞILMAYACAK

Bu sistemle kişisel verilerin korunması hedeflenirken, kimlik bilgilerinin sosyal medya şirketleriyle paylaşılmayacağı, verilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde muhafaza edileceği belirtildi. Düzenleme kapsamında Adalet Bakanlığı; İletişim Başkanlığı, BTK ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile yaptığı görüşmeler sonrası taslağı hazırladı ve Kabine’ye sundu. 5651 sayılı İnternet Kanunu’nda da kritik değişiklikler öngörülüyor.

9 AYLIK BİR TAKVİM HAZIRLANDI

Sabah'a konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Dijital kaos büyüyor, bu düzenleme artık bir zorunluluk" dedi. Uygulama için 9 aylık bir takvim planlandı; ilk 3 ayda teknik altyapı ve yönetmelikler hazırlanacak, ikinci 3 ayda platformlar sistemlerini kuracak, son 3 ayda ise mevcut kullanıcılar yeni sisteme entegre edilecek.

PARA CEZASI, REKLAM YASAĞI, BANT DARALTMA...

Yeni düzenleme ile kimlik doğrulama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına kademeli ve ağır yaptırımlar uygulanacak. Bu kapsamda küresel cironun yüzde 3’üne kadar para cezası, reklam yasağı ve internet trafiğinde yüzde 50’den yüzde 90’a kadar bant daraltma cezası gündeme gelecek. Ayrıca katalog suçlara ilişkin içeriklerde platformlardan talep edilen kullanıcı bilgileri en geç 30 gün içinde adli mercilere iletilecek.

'SAHİBİNDEN' ÖRNEĞİ

Düzenleme ile bot ve sahte hesapların engellenmesi, yalnızca gerçek kişilerin hesap açabilmesi hedeflenirken, sistemin sahibinden.com benzeri doğrulama yapısına sahip olacağı ifade edildi. Elde edilen verilerin ise yalnızca hâkim ve savcılar tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda kullanılabileceği belirtildi.