Fransız donanmasının göz bebeği ve tek uçak gemisi olan Charles de Gaulle, bir subayın spor tutkusu nedeniyle Doğu Akdeniz’deki gizli konumunu istemeden tüm dünyaya açık etti.

Gemide görevli bir deniz subayının, popüler fitness uygulaması Strava üzerinden paylaştığı basit bir antrenman verisi, dev uçak gemisinin Kıbrıs’ın kuzeybatısındaki koordinatlarını deşifre ederek büyük bir güvenlik zafiyetine yol açtı.

YÜKSEK GİZLİLİKLE HAREKET EDİYORDU

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla, bölgede artan insansız hava aracı saldırıları ve İran'da yaşananlar nedeniyle Baltık’tan Orta Doğu’ya kaydırılan dev taarruz grubu, normal şartlarda yüksek gizlilikle hareket ediyordu.

Ancak gemi güvertesindeki kokpit çevresinde yapılan 35 dakikalık koşunun rotası, uygulamanın herkese açık harita özelliği sayesinde geminin anlık konumunu saniye saniye internete sızdırdı. Askeri uzmanlar, düşman unsurların bir filonun bölgede olduğunu tahmin etmesiyle, bu tür uygulamalar üzerinden nokta atışı konum bilgisine ulaşması arasında hayati bir güvenlik farkı bulunduğuna dikkat çekiyor.

GEMİDE RAFALE SAVAŞ UÇAKLARI BULUNUYORDU

Rafale savaş uçakları ve gelişmiş erken uyarı sistemleriyle donatılan Charles de Gaulle, çok uluslu dev bir operasyonun merkezinde yer alırken yaşanan bu sızıntı, akıllı cihazların askeri mahremiyet üzerindeki risklerini bir kez daha gündeme getirdi.

Daha önce de gizli askeri üslerin ve devriye güzergahlarının ifşa olmasına neden olan bu tür teknolojik hataların, en üst düzey koruma altındaki amiral gemilerinde dahi yaşanabiliyor olması, savunma stratejilerinde yeni kısıtlamaların kapısını araladı.

Sosyal medya ve spor uygulamalarındaki basit bir "güncelleme"nin, milyarlarca dolarlık askeri yatırımı ve personel güvenliğini tehlikeye attığı bu olay, modern savaş sahasında dijital disiplinin önemini bir kez daha kanıtladı.