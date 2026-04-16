Astrolojiye göre burçların karakter özellikleri, ilişkilerdeki davranış biçimlerini de etkileyebiliyor. Uzman astrologlar, evlilik konusunda en çok zorlanan burçları açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre bazı burçlar, özgürlüklerine düşkün yapıları nedeniyle uzun vadeli bağlılık konusunda daha temkinli davranıyor.

Listede öne çıkan üç burç ise İkizler, Yay ve Kova oldu. Bu burçların ortak özelliği ise bireyselliklerine verdikleri önem ve değişken yapıları.

İKİZLER

İkizler burcu, ilişkilerde enerjik ve iletişimci yapısıyla dikkat çekse de, evlilik gibi uzun vadeli sorumluluk gerektiren konularda kararsızlık yaşayabiliyor. Sürekli yenilik arayışı ve belirsizlikten hoşlanmayan yapısı, bu burcun evlilik kararını ertelemesine neden olabiliyor.

YAY

Yay burcu ise özgürlüğüne olan düşkünlüğüyle biliniyor. Maceracı yapısı nedeniyle hayatı keşif olarak gören Yaylar, evliliği zaman zaman kısıtlayıcı bir bağ olarak değerlendirebiliyor. Bu nedenle ciddi ilişkilere adım atarken daha temkinli davranabiliyor.

KOVA

Kova burcu da listede yer alan bir diğer dikkat çekici burç olarak öne çıkıyor. Bireyselliğe verdiği önemle bilinen Kovalar, geleneksel ilişki kalıplarına mesafeli durabiliyor. Kendi yaşam tarzını koruma isteği, evlilik fikrine karşı daha uzak yaklaşmalarına neden olabiliyor.