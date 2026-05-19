İstanbul Ataşehir'de D-100 Karayolu'nda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, D-100 Karayolu ile yan yolu ayıran demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 07:30 sıralarında Yenisahra Mahallesi D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet D-100 Karayolu ile yan yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı. Kazayı görenler yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

YAN YOLA GİRMEK İSTERKEN...

Kazayı gören İsa Yazıcı, "E-5'ten geliyordu, Yan yola girmek istedi. O bariyerden bu bariyere vurdu. Bariyerde düştü, motosikleti de karşı duvarın dibine kadar sürüklendi" dedi.

Kazaya karışan 35 ASG 865 plakalı otomobil sürücüsü ise "Motosiklet sürücüsü karşı bariyere vurdu. Motosikletin sürüklendiğini gördüm. Bariyere vurduktan sonra bana çarptı sanırım" diye konuştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.