Hafta boyu sert satışlarla sarsılan altın piyasası, haftanın son işlem gününde cılız bir toparlanma çabası içerisine girdi.

Dolar endeksindeki hafif geri çekilme, ons altını 4.428,30 dolar seviyesine taşıyarak yüzde 1,1'lik bir değer artışı sağladı. Ancak bu günlük yükseliş, haftalık tablodaki yüzde 1,3'lük düşüşü silmeye yetmedi. Altının onsu TSİ 10.17'de 4 bin 451 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Ons tarafındaki kıpırdanma, yurt içinde gram altın fiyatlarını da etkiledi. Güne alıcılı başlayan gram altın, yüzde 1,5 oranında bir yükseliş kaydederek 6 bin 336 lira seviyesinden alıcı buldu. Yatırımcılar, küresel belirsizliklerin gölgesinde iç piyasadaki bu toparlanmanın kalıcı olup olmayacağını takip ediyor.

SAVAŞIN BİLANÇOSU AĞIR OLDU! BİR AYLIK KYIP 17 KAYIP

28 Şubat'ta patlak veren jeopolitik krizin ardından altındaki kan kaybı durmak bilmiyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarından bu yana kıymetli metal yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti. Doların küresel çapta güç kazanması, altını güvenli liman olmaktan çıkarıp baskı altına alan temel unsur oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ KRİZİ ENFLASYONU TETİKLİYOR

Enerji koridorlarındaki tıkanıklık, altın fiyatları üzerinde dolaylı bir baskı oluşturuyor. Brent petrolün 100 dolar barajının üzerinde kalması ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat kısıtlamaları, küresel enflasyon endişelerini canlı tutuyor. Artan maliyetler normal şartlarda altını desteklemesi gerekirken, yükselen faiz oranları faiz getirisi olmayan altını yatırımcı gözünde zayıflatıyor.

2026 FAİZ BEKLENTİLERİ SİLİNDİ

Piyasa dinamiklerini değiştiren en kritik gelişme ise faiz beklentileri oldu. Kriz öncesinde 2026 yılı için beklenen iki faiz indirimi senaryosu tamamen masadan kalktı. Fed’in şahin kalacağı beklentisi, altındaki satış baskısının ana yakıtı haline geldi.

TRUMP SALDIRILARI NİSANA ERTELEDİĞİNİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile görüşmelerin olumlu gittiği ve saldırılara Nisan ayına kadar ara verildiği yönündeki mesajları piyasalarda kısa süreli bir "ateşkes umudu" yarattı. Ancak İran tarafından gelen, ABD’nin tekliflerini "tek taraflı ve adil değil" olarak niteleyen açıklamalar, siyasi belirsizliğin ve buna bağlı fiyat oynaklığının bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor.