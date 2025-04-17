16 Nisan 2017’de yapılan referandumla Türkiye’de yeni bir dönem açıldı. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildi. Yapılan referandum büyük tartışmalara neden oldu.

Bazı zarflar mühürsüz kullanıldı. Dönemin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) Başkanı Sadi Güven oylama sürerken açıklama yaparak mühürsüz oyların geçerli sayılacağını bildirdi ve “Tercih mührü yerine ‘Evet’ mührünün basıldığı oy pusulaların da geçerli olmasına karar verildi. Bazı sandık kurullarımızın da oy pusulalarının arka yüzlerini mühürlemeleri gerekirken ön yüzlerine mühür bastıkları anlaşıldı. Bu pusulaların geçerli olması kararlaştırıldı” dedi. YSK’nın bu kararından sonra referandum sonucunda “Anayasa değişsin” diyenlerin oranı yüzde 51.41 çıktı ve Türkiye yeni bir sürece girdi.

MUHALEFET İTİRAZ ETTİ AMA...

Muhalefet, mühürsüz oyların sayılmasına “Maç oynanırken kural değişmez” diyerek tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Huber Köşkü’nün balkonundan kalabalığa seslenerek, “Atı alan Üsküdar’ı geçti haberiniz yok” diye seslendi. Mühürsüz oyların da hesaplanmasıyla 16 Nisan referandumunda toplam 25 milyon 157 bin 463 seçmen “Evet”, 23 milyon 779 bin 141 seçmen “hayır” oyu kullandı. Anayasa değişikliği 51.41 oyla kabul edilmiş oldu. Mühürsüz oy tartışması ise hâlâ sürüyor.

İYİ PARTİ LİDERİ MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: 16 Nisan kara bulutların toplandığı kara yıldönümü

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu anayasa değişikliğini eleştirdi. Dervişoğlu 16 Nisan’ın yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “16 Nisan, Türkiye’yi dibi görünmeyen bataklığa sürükleyen o kara bulutların toplandığı referandumun kara yıldönümüdür. Türkiye son 8 yıldır bu tuzağın bedelini ödemektedir” diye konuştu.