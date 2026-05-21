İstanbul'un Fatih ilçesinde devam eden bir inşaattaki vincin taşıdığı malzemelerin çarpmasıyla Atlamataşı Camii'nin minaresi yıkıldı. Çökme anı kameraya yansırken, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde süren bir üniversite inşaatı çalışmalarında kaza meydana geldi. Alanda faaliyet gösteren vincin taşıdığı inşaat demirleri, manevra esnasında bitişikte bulunan Atlamataşı Camii'nin minaresine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minare yıkıldı. Minarenin çökme anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri ve incelemeleri sürüyor.