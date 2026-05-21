Önümüzdeki 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca banka şubeleri, döviz büroları ve kuyumcular faaliyetlerine uzun bir ara vermeye hazırlanıyor.

Dijital ödeme sistemlerinin hayatın her alanında yaygınlaşmasına rağmen; geleneksel kurbanlık alışverişleri, şehirlerarası seyahat harcamaları ve bayram öncesi artan genel tüketim eğilimi nedeniyle nakit talebinin bu dönemde oldukça yüksek seyretmesi öngörülüyor.

Şubelerin kapalı olacağı bu uzun süreçte, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına ATM’lerdeki işlem hacminin normal günlerin üzerine çıkması bekleniyor.

KRİTİK NOKTALARDA İŞLEM TRAFİĞİ TAVAN YAPACAK

Finans sektörü analistlerine göre, her bankanın kendine özgü farklı para çekme limitleri bulunurken, uzun tatil döneminde özellikle belirli lokasyonlarda yoğunluklar yaşanması muhtemel görünüyor.

Uzmanlar, özellikle şu bölgelerdeki ATM'lerde bayram boyunca işlem trafiği oluşabileceğini değerlendiriyor:

-Canlı hayvan pazarları ve çevresi

-Şehirlerarası otogarlar ve havalimanları

-Otoyol üzerindeki dinlenme tesisleri

-Popüler turizm bölgeleri ve sahil şeritleri

ARTAN TALEP GEÇİCİ KESİNTİLERE YOL AÇABİLİR

Uzmanlar, özellikle nakit talebinin zirve noktaya ulaşacağı Arife Günü'nde vatandaşları planlı davranmaya davet ediyor. Dönemsel olarak yaşanan bu aşırı kullanımın, bankaların tüm hazırlıklarına rağmen cihazlarda geçici nakit tükenmesi, hat/bağlantı yoğunluğu veya mekanik sıkışmalar gibi durumlara yol açabileceği belirtiliyor. Mağduriyet yaşanmaması adına işlemlerin tatil öncesindeki günlere yayılması önem taşıyor.

Sektör kaynakları, bayram süresince finansal işlemlerin aksamaması için vatandaşlara şu tavsiyelerde bulunuyor:

Şube Bağlantılı ATM'leri Tercih Edin: Teknik ve mekanik sorunlara müdahale hızı daha yüksek olduğu için sokak aralarındaki bağımsız cihazlar yerine, mümkün mertebe banka şubelerinin bitişiğindeki ATM'lerin kullanılması öneriliyor.

Limitlerinizi Kontrol Edin: Olası aksiliklerin önüne geçmek adına, vatandaşların tatil başlamadan önce kart şifrelerini, mobil bankacılık erişimlerini ve günlük para çekme limitlerini kontrol etmesi faydalı olacaktır.