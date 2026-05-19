Güngören'de bulunan bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan Özbekistan uyruklu M.K., içinde 2 bin 100 dolar ve 9 bin lira bulunan çantasının yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığın yaşandığı mağazanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, çarşaf giyerek yüzünü gizleyen bir kadının mağaza içinde müşteri gibi dolaştığı, ardından gözüne kestirdiği M.K.’nin askıya bıraktığı çantayı alıp hızla uzaklaştığı saptandı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin eşkal üzerinden yürüttüğü saha çalışmaları sonucunda şüphelinin 23 yaşındaki S.K. olduğu belirlendi. S.K., Bakırköy’de saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Polis merkezinde yapılan sorgulamada, şüphelinin daha önceden hırsızlık başta olmak üzere farklı suçlardan 48 ayrı kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.