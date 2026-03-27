2025 yılı verilerini kapsayan ve 43 Avrupa ülkesindeki 2 bin 303 şehrin analiz edildiği kapsamlı hava kalitesi raporu yayımlandı. Rapor sonuçları, Avrupa genelinde sadece Finlandiya, Estonya, İzlanda ve Andorra'nın hava kirliliği kriterlerinde güvenli sınırlara yakın olduğunu, Balkan ülkeleri ve Türkiye'nin ise Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen 5 µg/m³ eşik değerinin çok üzerinde kaldığını ortaya koydu.

TÜRKİYE'NİN 5 ŞEHRİ İLK 10'DA

Hava kirliliğinin en yoğun olduğu şehirler sıralamasında Türkiye, listenin yarısını oluşturarak dikkat çekti. Şehir bazlı kirlilik değerleri şu şekilde kaydedildi:

Iğdır: 64,4 μg/m³ (1. sırada)

Buca: 51,5 μg/m³ (2. sırada)

Gödekli: 4. sıra

Konya: 6. sıra

Düzce: 8. sıra

Raporda Türkiye’deki yüksek kirlilik seviyelerinin temel nedenleri olarak; fosil yakıtlara olan yüksek bağımlılık, yoğun trafik, sanayi emisyonları ve kirleticilerin yeryüzüne yakın kalmasına neden olan meteorolojik koşullar gösterildi.

BALKANLARDA DA DURUM KRİTİK

Listenin geri kalanında Sırbistan ve Bosna Hersek şehirleri yer aldı. Sırbistan'ın Novi Pazar şehri 34,1 μg/m³ ile 3. sırada bulunurken, Bosna Hersek'ten Prijedor 5., Gorazde 7. ve Gracanica 9. sırada yer aldı. Sırbistan'ın Čačak şehri ise ilk 10'u tamamlayan son kent oldu. Bu bölgelerdeki kirlilik kaynaklarının; kömürlü termik santraller, evsel ısınmada kullanılan düşük kaliteli yakıtlar ve verimsiz sobalar olduğu belirtildi.

TEMİZ HAVADA FİNLANDİYA LİDER

Hava kalitesi en iyi olan ülkeler sıralamasında Finlandiya, 25 şehrinin güvenli sınırların altında kalmasıyla Avrupa birincisi oldu. Finlandiya'yı 15 şehirle İsveç ve 12 şehirle İspanya takip etti. Ancak rapor, Avrupa genelinde analiz edilen 2 bin 303 şehirden sadece 104'ünün DSÖ'nün belirlediği kesin güvenli sınır değerlerine ulaşabildiğini vurguladı.

2025 yılı verilerine göre Estonya, İzlanda ve Andorra, kıta genelinde hava kirliliği yönergelerini tam olarak karşılayabilen yegane üç ülke olarak kayıtlara geçti.