Doğal gaz gösterge vadeli işlem kontratları yüzde 20'ye varan düşüşle savaşın başlamasından bu yana en düşük seviyesine geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişe izin vermesi karşılığında bombardımanı askıya almayı kabul etti. Tahran, anlaşmanın ayrıntıları açıklanmasa da bunun ülke silahlı kuvvetleriyle koordinasyon yoluyla mümkün olacağını belirtti.

Normalde dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazının beşte birinin aktığı Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapatılması, küresel enerji krizine yol açtı ve yakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Hedge fonları ve diğer spekülatörlerin pozisyonlarındaki çılgın değişiklikler, Avrupa gaz piyasasındaki oynaklığı artırdı. Ateşkes anlaşmasından önce rekor düzeyde net uzun pozisyonlar birikti. Aynı zamanda, fiziki tüccarların, anlaşmanın geçerli olacağına dair daha net işaretler bekleyerek temkinli davranmaya devam edebileceği belirtiliyor.

Hollanda'nın en yakın vadeli işlemler, megavat-saat başına 43,70 euro seviyesinde işlem görüyor.