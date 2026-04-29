Sezon sonunda seçime hazırlanan ve teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin sezon boyunca etkili grafik çizen isimlerine talipler çıkmaya devam ediyor.

Sezon başında 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Salzburg'dan sarı lacivertli ekibe transfer olan Dorgeles Nene'ye Alman devi talip oldu.

25 MİLYON EURO İSTENİYOR

Bu sezon Fenerbahçe forması altında çıktığı 39 resmi maçta 11 gol ve 10 asist kaydeden Malili oyuncuya Bundesliga devi Borussia Dortmund talip oldu. A Spor'un haberine göre Dortmund Fenerbahçe'ye 23 yaşındaki oyuncu için ilgi mektubu gönderdi.

Sarı lacivertlilerin 25 milyon Euro bonservis beklentisi içinde olduğu Nene için Alman ekibinin pazarlık yapacağı aktarıldı. İlginin resmi teklife dökülmesi durumunda görüşmelerin başlaması bekleniyor.