PARALAR AYDIN VE DİYARBAKIR’DA AKLANMIŞ

2,5 MİLYON EURO DEĞERİNDE MALVARLIĞINA EL KONULDU'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında; 24 Mart 2026 tarihinde EUROPOL’ün desteğiyle İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından Londra merkezli, liderliğini Hüseyin Baybaşin'in oğlu Hasan Ferhat Baybaşin'in ve yöneticiliğini Çağdaş Duran isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne sigara kaçakçılığı suçundan operasyon yapılmış, operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış ve yaklaşık 2,5 milyon avro değerindeki malvarlıklarına el konulmuştur" denildi. Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"İtalyan makamları ile yapılan bilgi paylaşımları çerçevesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde MASAK Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarda Hasan Ferhat Baybaşin ve Çağdaş Duran’ın yurt dışında işlemiş oldukları sigara kaçakçılığından elde ettikleri geliri Diyarbakır ilinde bulunan 2 şirket ve Aydın‘da bulunan gayrimenkulleri üzerinden akladıkları tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında Hasan Ferhat Baybaşin ve Çağdaş Duran ile yakınları olan A.D., S.D., C.D., C.D., H.B., N,B., Ğ.B. isimli şahısların (toplam 9 şüpheli) Diyarbakır ilinde bulunan şirket paylarına ve Aydın ilinde tüm taşınmazlarına, araçlarına, bankalarda bulunan tüm hesaplarına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdinde tüm hak ve alacaklarına el konulmuştur."