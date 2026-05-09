İngiltere ve Fransa liderliğindeki çok uluslu bir koalisyon Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etmek üzere hazırlıklarını hızlandırdı.

Hürmüz Boğazı'ndan trafiği yeniden başlatma görevi kapsamında bölgeye sevk edilen HMS Dragon savaş gemisi ticari trafiği güvence altına almak için hazırlık yapıyor.

Ancak bu misyon yalnızca bölgede kalıcı bir ateşkes veya barış anlaşması sağlandığında aktif hale gelecek.

İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada "HMS Dragon gemisinin önceden mevzilendirilmesi İngiltere ve Fransa öncülüğündeki çok uluslu koalisyonun şartlar elverdiğinde boğazın güvenliğini sağlamaya hazır olmasını garanti eden ihtiyatlı bir planlamanın parçasıdır" dedi.

Halihazırda 40'tan fazla ülkenin destek verdiği bu askeri oluşumda mayın tarama ve hava devriyesi gibi kritik görevlerde yer alacak.

Fransa ise koalisyonun ciddiyetini göstermek adına Charles de Gaulle uçak gemisini geçtiğimiz günlerde Kızıldeniz’e ulaştırdı.