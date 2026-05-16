Fransa Savunma Bakanlığı Temsilcisi Alice Rufo askeri uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Süveyş Kanalı üzerinden Umman Denizi'ne ulaştığını duyurdu.

Geminin Hürmüz Boğazı sınırları içinde olmadığını belirten Rufo bu konuşlandırmanın tamamen savunma odaklı olduğunu ve uluslararası hukuka göre yapıldığını vurguladı.

Fransız bakan bölgedeki askeri varlığın diplomatik süreçlere katkı sunacağını belirterek "Geminin bu bölgede bulunması bize mevcut durumu yakından değerlendirme ve diplomatik gelişmeleri etkileme noktasında önemli imkanlar sunuyor" dedi.

Mayıs başında Akdeniz'den hareket eden bu dev gemi Fransa'nın Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğini sağlama potansiyelini göstermeyi amaçlıyor.

AVRUPA SAHNEYE ÇIKTI

Diğer taraftan ABD ile İran arasında bir ayı aşkın süredir kırılgan bir ateşkes devam ediyor. Buna rağmen Hürmüz Boğazı fiilen kapalı durumdayken taraflar arasında kalıcı bir barış anlaşması da henüz sağlanamadı.

Fransa tarafından yürütülecek potansiyel operasyon uluslararası bir nitelik taşıyacak ve ABD ile İran arasındaki çatışmalar resmi olarak sonlandığında başlayacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu askeri girişimin temel amacını bölgedeki deniz trafiğini güvenli hale getirmek şeklinde özetledi.

Macron geniş kapsamlı uzlaşı vurgusu yaparak ülkesinin hedeflerini "Bu operasyonun gayesi İran ile üzerinde anlaşmaya varılan bir yöntemle ve bölgedeki tüm ülkelerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ile çatışmanın azaltılması yoluyla koşullar izin verdiği anda deniz trafiğinin yeniden başlamasını sağlamaktır" sözleriyle özetledi.