Cumartesi akşamı Rams Park'ta Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 4-2'lik skorla galip ayrılarak Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu ilan etti.



Maç öncesinde karşılaşmayı izlemek için stadyuma gittiği anları paylaşan AKP'li gazeteci Emin Pazarcı'nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı, kısa sürede sosyal medyada tepkilerin yükselmesine neden oldu. Pazarcı'nın paylaştığı videoda, kullanılan araçta çakar düzeneğinin olduğu görülürken, arkadaşına ait olduğu öğrenilen araçtaki çakarın usulsüz kullanıldığı ortaya çıktı. Emniyet, usulsüz çakar kullanımı için araç sahibine 173 bin 392 lira para cezası uygularken, lüks araç bir ay süreyle bağlandı.





KÜFÜRLER SAVURAN AKP'Lİ GAZETECİYE ZORUNLU İZİN



Avukat Begüm Ece Pazarcı'ya yönelik tepkilerin ardından açıklama yapan AKP'li gazeteci Emin Pazarcı, duruma tepki gösteren kullanıcılara sinkaflı ifadelerle küfürler savurmuştu.



AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, Akşam Gazetesi'nin, sosyal medyada kullandığı küfürlü ifadeler nedeniyle Pazarcı'yı 3 ay zorunlu izne çıkardığını duyurdu.





Tayyar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Evladın sorumsuzca bir hareketi, babayı da arkadaşı da yaktı.

Avukat Begüm Ece Pazarcı’nın arkadaşının çakarlı lüks aracındaki video paylaşımı sonrasında aracın sahibi 173 bin 392 lira ceza yedi, araç trafikten 1 ay süreyle men edildi.

Sosyal medyaki tepkilere öfkelenen Baba Emin Pazarcı, kontrolsüz ve asla kabul edilemeyecek küfürlü paylaşımları sonrası çalıştığı Akşam Gazetesi’nde 3 ay süreyle zorunlu izne çıkarıldı.

Kendisiyle konuştuğumda kızına da sorumsuz davranışı nedeniyle çok ağır konuştuğunu anlatmıştı.

Nitekim sosyal medyadaki paylaşımında bu yanlışı kabullenmediğini ifade etmişti.

Maalesef, arada evlat olunca imtihan da ağır oluyor.

Dostane tavsiyem;

Yaşananları unutması, o paylaşımları silmesi, okuyuculardan özür dilemesi ve sakinleşince yeni bir başlangıç yapmasıdır.

Geçmiş olsun."



