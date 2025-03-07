Çoğu kişide olan fakat adını bilmediği İrlanda serçe parmağı için uzmanlardan uyarılar gelmeye başladı. Ayaklarınız da sağlığınız hakkında bilgi verebiliyor. Özellikle tedavi edilmediği zaman ciddi sağlık sorunlarına yola açabilen 'İrlanda serçe parmağı' da bu rahatsızlıklardan biri.

BU PARMAK DİĞER PARMAKLARI DA ETKİLİYOR

Bu durum, serçe parmağın yanındaki parmağın altına sıkışmasıyla oluşuyor ve zamanla nasır, tırnak deformasyonu ve hatta ülserlere neden olabiliyor. Ayak hastalıkları uzmanları Dr. Lauren Connell ve Benjamin Bullen, ayakkabı seçiminin bu rahatsızlıkta önemli bir neden olduğunu söylüyor. Özellikle dar ayakkabılar ve esnemeyen çoraplar ayak parmaklarına baskıyı artırarak deformasyonu hızlandırabiliyor.

Uzmanlar, ayak sağlığını korumak için nefes alabilen çoraplar, uygun ayakkabılar ve tabanlıklar kullanmayı öneriyor. Ayrıca, nasır ve ağrı yönetimi için topuk pedleri ve tabanlıkların etkili olabileceğini belirtiyor.

İRLANDA SERÇE PARMAĞININ HABERİCİSİ OLDUĞU HASTALIKLAR

Diyabet hastalarında özellikle ayak yapısı bozulur, sürtünmeye bağlı olarak ağrılı yaralara neden olur.

Kıkırdak aşınmadı ve eklem iltihapları parmakların şekil bozukluğuna neden olur. Ve parmaklarda sertleşme, ağrı ve şişlik görülür.

Kalıtsal sinir hastalığına neden olur ve ayak kasları zamanla zayıflar. Ve bu serçe parmağı dahil tüm parmakların kıvrılmasına deforme olmasına neden olur.