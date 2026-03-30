Aydın ve çevresindeki illerde bir süredir etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışların şiddetini artırmasıyla birlikte debisi iyice yükselen Büyük Menderes Nehri'nde taşkın meydana geldi. İncirliova ve Koçarlı ilçeleri arasından geçen nehrin yatağından çıkması sonucu, bölgedeki ekili tarım arazileri su altında kaldı.
Taşkının boyutlarının büyümesi üzerine gece saat 04.00 sıralarında İncirliova ile Koçarlı ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu da sulara gömüldü. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından bölgeye hızla güvenlik ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, suyla kaplanan yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatarak ulaşımı kontrollü bir şekilde alternatif güzergahlardan ve tek şeritten sağlamaya başladı.
Ekiplerin taşkın bölgesindeki çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Suyun etkilerini en aza indirmek ve nehrin akışını normale döndürmek amacıyla bölgeye sevk edilen iş makineleri, köprü altlarında biriken ve suyun geçişine engel olan atık ile moloz yığınlarını temizlemek için yoğun bir mesai harcıyor.