Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 28. haftasında Elche'ye attığı gol, mart ayının golü seçildi. LaLiga'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun attığı golün Bernabeu Stadı'nda ayakta alkışlandığı belirtilerek, "Hem isabetliliği hem de cesaretiyle öne çıkarak sezonun en muhteşem gollerinden biri oldu." ifadeleri kullanıldı. Real Madrid'in sahasında Elche'yi 4-1 yendiği maçın 89. dakikasında Arda Güler, Elche kalecisi Matias Dituro'nun öne çıktığını görünce kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre mesafeden fileleri havalandırmıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.