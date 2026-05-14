İddianamesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davasının ara karar duruşması Silivri'de görülüyor.

Savcılık makamı, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine sunduğu mütalaasında tutuklu dört sanık için tahliye talep etti. Tahliyesi istenen sanıklar arasında Burak Kangal, Rabil Artan, Kazım Gökhan Yankılıç ve Ali Rıza Yılmaz bulunuyor.



BELEDİYE BAŞKANLARININ TUTUKULUĞUNUN DEVAMI İSTENDİ



Savcılık, 11 tutuklu, 200 şüpheli olan yargılamada halihazırda tutuklu bulunan 3 belediye başkanının da tutukluluğuna devam talep etti.



Dosyada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tutuklu olarak yargılanıyor.



