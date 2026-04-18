Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sözleri, toplantıya damga vurdu. "Fenerbahçe çürümüşlük içerisinde ve bundan arınması lazım" diyen Yıldırım, "3 Temmuz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın Divan Kurulu'ndaki sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Aslında bugün gelmeyecektim. Çünkü Divan Kurulu, akil insanların olduğu toplumdur. Bunu geçen de söyledim. Burada birlik ve beraberlik sözleriyle gündemi unutturamayız. Fenerbahçe'nin dertlerini konuşmalıyız ve yönetim de ders almalı. Uygulamalı veya uygulamamalı. Yakın zamanda bir program yapıp orada uzun uzun konuşacağım.

"FENERBAHÇE ÇÜRÜMÜŞLÜK İÇERİSİNDE"

Bu yönetim '100 milyon euroya yakın borç ödedik' ve borçları kapadık diyor. Borç 630 milyon euro diyorlardı, nerede o yalancılar?

2018'i bırakın, bugünü anlatın. Passolig falan diyorsunuz. Devlet istedi, imzaladık. Fenerbahçe çürümüşlük içerisinde ve bundan arınması lazım. Fenerbahçe'de diğer kulüplerden üyeler varsa eğer yönetim bunları göndermeli.

Seçim kazanmak için üyeler varsa ayrılmalı. FETÖ'cüleri kulüp atmalıdır. 3 Temmuz ile bugünleri karıştırmak kadar hata olamaz. 3 Temmuz Aziz Yıldırım'ın değil, Fenerbahçe'nin davasıdır. Bunu herkes böyle bilsin.

"3 TEMMUZ DEVAM EDİYOR"

Fenrebahçe'yi ele geçirmek için operasyon yapıldı. 3 Temmuz devam ediyor. Bu spor anlamında, başka anlamda... Hepimizin dikkatli olması ve çalışması gerekir.

Hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Borcu ne ile ödeyeceksiniz? Bunu anlatın. 340 milyon para ödediğinizi söylüyorsunuz, bu para nereden geldi? 190 milyon eksi olduğunu söylüyorsun ama 340 milyon ödemişsin! Hep çelişki var. Ben okur yazarım, anlatın. Ayıp oluyor.

"GEÇİCİ BİR YÖNETİMSİNİZ"

Siz geçici bir yönetimsiniz, başkan durumunu açıklamalı. Bugüne kadar konuşmadık. Çok şey var tribünlerle ilgili de söyleyeceğim ama söylemiyorum.

Geçmiş yıllarda Oğuz Çetin başkanlığında bir vakıf kurduk. Fenerbahçe'de üst akıl aramayalım artık. Bunları çağırın, antrenörünüz kimse oyuncu lazım olan yerleri söyleyeceksiniz... Onları göndereceksiniz ve oyuncu seçecekler.

Aykut Kocaman Brezilya'ya gitti, Cristian'ı almaya ve Andre Santos'u da orada görüp aldı. Bunlar, camiaya güç katar.

Koleji yok ettik, üniversiteyi yok ettik. Diğer kulüpler ve ortalık, üniversite ve kolej açarak büyümeye çalışıyor. Bunun maddi katkısı olmayacak biliyoruz ama bu kültürel. Fenerbahçeli olacaklar, kulübe katkı yapacaklar. Bunları düşündük, üniversite önemli, oturalım ve bir çözüm üretelim... Yazık, yazık..."