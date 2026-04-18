Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski Başkan Aziz Yıldırım, kendisine ayrılan koltuğun eski başkan Ali Koç ile yan yana olması üzerine yerini değiştirdi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım toplantıya katılıp çok konuşulan açıklamalara imza atarken, bir diğer eski başkan olan Ali Koç ise katılım sağlamadı.

AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ HAMLESİ

Toplantı için belirlenen protokol düzeninde eski başkan Aziz Yıldırım için ayrılan koltuk, bir diğer eski başkan olan Ali Koç'un hemen yanında yer aldı. İki ismin yan yana gelmesi beklenirken, Aziz Yıldırım flaş bir harekette bulundu.

Tesislere giriş yapan Aziz Yıldırım, kendisine ayrılan koltuğun Ali Koç ile yan yana olduğunu fark edince resmi protokol koltuğuna oturmadı. Yıldırım, salonun başka bir bölümüne geçip toplantıyı oradan takip etti. Aziz Yıldırım'ın bu hamlesi, ikili arasında Ali Koç'un göreve geldiği seçimden beri süregelen 'soğuk savaşın' halen devam ettiği şeklinde yorumlandı.