Cumhurbaşkanlığı kararıyla satışa çıkarılan bir hastanenin satış işleminden vazgeçildi. Adana’nın Karataş ilçesinde 2011 yılında açılan ve DYP eski Milletvekili Turgut Tekin’in bağışladığı arsaya yapılan hastane satışının durdurulduğu açıklandı.

SATIŞTAN VAZGEÇİLDİ

“Kimin malını kime satıyorsunuz, babanızın malını mı satıyorsunuz?” diye satışa karşı çıkan Yeni Yol Grubu Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, “Mücadelemiz sonuç verdi, satıştan vazgeçildi” dedi.

Karataş ilçesindeki hastanenin farklı bir hikayesi var. İlçede hastane yapılmak istendiğinde arsa bulunamadı. Bunun üzerine dönemin DYP Adana Milletvekili Turgut Tekin, şartlı arsa bağışında bulundu. 1995 yılında 16 dönüm arsayı hastane inşaatı için bağışladı. 2011 yılında ise hastane, inşaatı tamamlanarak hizmete girdi.

7 Mart 2026 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile satışa çıkarılan taşınmazlar arasında Karataş Abdullah Tekin Devlet Hastanesi de yer aldı. Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, 2017’de vefat eden eski Milletvekili Turgut Tekin’in “Sadece hastane yapılacak ve babamın adı verilecek” diye şartlı bağışladığı arsa ve hastanenin satışına karşı çıktı ve “Siz kimin malını kime satıyorsunuz. Gücünüz yetiyorsa gelin satın diyorum!” diye karşı çıktı.

TEK HASTANE

Hastanenin uzun yıllar sonunda tamamlandığını belirten Sadullah Kısacık, hastanenin bugün Karataş ilçesinin tek hastanesi olarak hizmet verdiğini vurguladı. Kısacık, “Acil hizmeti var, poliklinik hizmeti veriliyor. Karataş’taki tek hastane burası” dedi.