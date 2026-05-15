OPEC'ten çıkan BAE, stratejik bir hamleyle Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını azaltmak için ham petrol ihracat kapasitesini gelecek yıl itibarıyla iki katına çıkaracak.

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi, Umman Körfezi kıyısındaki Füceyre limanına uzanan boru hattının inşaat çalışmalarına hız verdi.

Mevcut durumda petrol sahalarından kıyıya uzanan ve günlük 1,5 milyon varil kapasiteye sahip olan hat, savaş süresince ülke ekonomisi için bir can simidi görevi gördü.

İran'ın Şubat ayı sonunda başlayan çatışmalarla birlikte geleneksel sevkiyat rotasını kapatması, bu alternatif yolun önemini daha da belirginleştirdi.

Fakat mevcut hattın kapasitesi normal ihracat hacminin yarısından azını taşıyabildiği için ülkenin petrol gelirleri bu kısıtlamadan olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

BAE FÜCEYRE KARTINI OYNUYOR

BAE ve Suudi Arabistan, bölgedeki İran ablukasına rağmen piyasaya önemli miktarda ham petrol ulaştırmayı başaran tek büyük üreticiler.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden ayrılma kararı alan BAE, üretim sınırlarından kurtularak savaşın yarattığı yüksek talebi karşılamayı hedefliyor.

Füceyre üzerinden sağlanacak ek ihracat kapasitesi, Hürmüz Boğazı trafiğe tekrar açılsa bile ülkeye uzun vadeli esneklik kazandıracak.

Güvenlik riskleri ise projenin en hassas noktasını oluşturuyor. Boru hattının başlangıç ve bitiş noktalarındaki tesisler savaş sırasında insansız hava araçlarının hedefi oldu ve bu saldırılar sevkiyatları geçici olarak sekteye uğrattı.

Boru hattının kendisi henüz doğrudan bir saldırıya uğramamış olsa da liman altyapısındaki hasarlar operasyonel zorluklar yaratmaya devam ediyor.