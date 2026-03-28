Sırbistan, mart ayının son günlerinde beklenmedik bir kış fırtınasının pençesinde. Dağlık bölgeleri 20 santimetreyi aşan karla kaplayan şiddetli yağışlar, alçak kesimlerde ulaşım ağlarını felç ederken; ani erime ve fırtına dalgalarının yaratacağı sel tehlikesi nedeniyle yetkililer kırmızı alarma geçti.

Kar yağışı sadece dağlık alanlarla sınırlı kalmadı; batı, güneydoğu ve orta Sırbistan'ın alçak kesimlerine kadar indi.

Niş kentinde sıcaklık 1 dereceye düşerken yoğun kar yağışı gözlemleniyor. Valjevo ve çevresindeki tepelerde ise 2 derecede sulu kar etkili oluyor. Turistik Zlatibor bölgesinde de kar kalınlığı artıyor.

Ljig'den Gornji Milanovac'a bağlanan kritik Rudnik otoyolunda trafik tamamen çökme noktasına geldi. Yollarda biriken ezilmiş kar kütleleri araç geçişlerini durma noktasına getirdi.

Hafta sonu boyunca tepelik ve dağlık bölgelerde 10 ila 20 santimetre (yer yer daha fazla) kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, yağan karın yapısına özellikle dikkat çekiyor:

Karın son derece ıslak, nemli ve ağır bir yapıya sahip olması, ağaç devrilmeleri, enerji hatlarının kopması ve çatılarda çökmeler gibi ek altyapı sorunlarına zemin hazırlıyor.

SEL ve TAŞKIN RİSKİ BÜYÜYOR

Soğuk hava dalgası ve aşırı yağışlar, beraberinde ciddi bir hidrolojik tehdit getiriyor. Gelecek hafta boyunca devam edecek kuvvetli kuzeybatı rüzgarlarına, fırtına dalgaları ve taşkınlar eşlik edecek.

Küçük derelerin aniden taşmasıyla ani sel (flash flood) tehlikesi oluştu. Bu suların orta büyüklükteki nehirlere karışmasıyla, önce Drina Nehri'nde, ardından da Sava Nehri'nde su seviyelerinin "birkaç metre" birden yükselmesi ve uyarı seviyelerini aşması bekleniyor.

ACİL ÇAĞRI: KIŞ EKİPMANI OLMADAN ÇIKMAYIN

Ortalama sıcaklıkların çok altında seyreden bu değişken hava dalgasının mart ayının sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor.

Emniyet ve karayolları yetkilileri, sürücüleri zorunlu kış ekipmanları (kar lastiği, zincir) olmadan kesinlikle yola çıkmamaları konusunda uyardı. Vatandaşların, anlık devlet duyurularını ve sel uyarılarını yakından takip etmeleri hayati önem taşıyor.