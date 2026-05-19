Bahar Şahin’in yaptığı son WhatsApp paylaşımı kısa süreli paniğe neden oldu. Oyuncunun durum mesajında yer alan ifadeler, yakın çevresini harekete geçirirken, arkadaşları durumu kontrol etmek için Şahin’in evine gitti.

PAYLAŞIMI GÖREN DOSTLARI OYUNCUNUN EVİNE GİTTİ

Takvim yazarı Ufuk Özcan’ın haberine göre, Bahar Şahin’in WhatsApp durumunda paylaştığı “Yaşamak zor geliyor artık” sözleri arkadaşlarını korkuttu. Paylaşımı gören dostları, genç oyuncunun durumundan endişe ederek hemen evine gitti.

ANLIK BİR RUHSAL DALGALANMA YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Yapılan kontrol sonrası korkulan bir durum olmadığı, Bahar Şahin’in yalnızca anlık bir ruhsal dalgalanma yaşadığı ve bir süre yalnız kalmak istediği öğrenildi.

Olay sonrası oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın çevresiyle iletişimde olduğu belirtildi.