Terörsüz Türkiye süreci, birçok soru işaretiyle birlikte sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a 'statü' verilmesine yönelik önerisi AKP tarafında karşılık bulmadı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yine dikkat çeken bir açıklama yapmış ve "Abdullah Öcalan için statü açığı varsa; bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, Terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu noktada ihtiyaç duyulacak mekanizmanın adı ne olursa olsun, özü açık olmalıdır: Bu mekanizma; toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir" ifadelerini kullanmıştı.

'PKK BAZI MAĞARALARA SİLAH TAKVİYESİ YAPTI'

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, AKP kaynakları süreçte atılacak hukuki adımların, örgütün atacağı adımlara bağlı olduğunu söyleyerek, “Ama şu anda somut gelişme yok, tam tersine tahkimatı artırıyorlar. Silah depolarını, mağaraları boşaltmıyorlar. DEM Parti bunu gündeme getirmiyor hiç. Örgütte silah bırakmaya direnen bazı gruplar var. Asıl onlar problem çıkarıyor. Süreci de uzatıyorlar. Bazı mağaralara silah takviyesi yapılmış. Eğitim veriliyor. Bunlar ortadayken ne için yasa çıkaracağız? Silah bırakmadan biz ihtimaller üzerine yasa yapmayız” ifadelerini kullandı.

STATÜ VERMEYE SICAK BAKILMIYOR

AKP kaynakları, PKK elebaşı Öcalan'a statü verilmesinin mümkün olmayacağı görüşündeyken, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm olan birisine hukuki bir statü verilmesinin mümkün olmayacağı ve bu konuda bir ayrıcalık tanınamayacağını savundu.

AKP'nin Öcalan'a statü tanımak yerine, İmralı’daki şartlarının esnetilmesinin, Kandil’le doğrudan iletişim kurabilmesinin ve gazeteciler, akademisyenler gibi toplumun farklı kesimleri ile görüşmeler yapabilmesinin önünün açılmasını değerlendirdiği kaydedildi.