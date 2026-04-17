Dünya genelinde yerleşim alanlarında artan sıçan popülasyonu, beraberinde çeşitli sağlık risklerini getiriyor. Ancak bu sorunu çözmek için başvurulan kimyasal yöntemler, sadece hedef alınan kemirgenleri değil, ekosistemin koruyucu aktörlerini de tehdit ediyor.

ZİNCİRLEME ETKİ

Kemirgenlerle mücadelede en yaygın yöntemlerden biri olan antikoagülan (kan pıhtılaşmasını önleyen) zehirler, kendi içinde iki kuşak olarak ayrılıyor. Birinci kuşak zehirler daha az toksik kabul edilirken, günümüzde sıklıkla tercih edilen ikinci kuşak antikoagülanlar (SGAR'lar) çok daha güçlü etki gösteriyor.

Ancak bu güçlü kimyasallar, "ikincil zehirlenme" denilen bir süreci tetikliyor. Zehirli yemi yiyen bir sıçan hemen ölmediği için, bu süre zarfında baykuş, şahin, tilki gibi doğal avcılar veya evcil hayvanlar tarafından avlanabiliyor. Kemirgen popülasyonunu doğal yollarla kontrol altında tutan bu canlılar, zehirli avlarını yedikleri için hayatlarını kaybediyor.

KEMİRGENLERİ KONTROL ALTINA ALMANIN YOLU

Yaban hayatı koruma örgütleri, zehir kullanımının yalnızca diğer tüm yöntemlerin yetersiz kaldığı "son çare" durumlarında düşünülmesi gerektiğini belirtiyor. Sürdürülebilir bir kemirgen kontrolü için şu yöntemler öne çıkıyor:

Fiziksel Önlemler:

Gıda kaynaklarına erişimin kesilmesi ve binalardaki giriş noktalarının (delikler, çatlaklar) sağlam malzemelerle kapatılması.

Biyolojik Kontrolün Desteklemesi:

Baykuşlar için yuva kutuları kurularak doğal avcıların bölgeye çekilmesi.

İnsancıl Tuzak Teknolojileri:

Canlı yakalama kafesleri veya anında etkisiz hale getiren yüksek teknolojili elektrikli cihazların kullanımı.

Seçici Kimyasallar:

Kolekalsiferol (D3 vitamini) bazlı biositler, yırtıcı kuşlar için daha düşük risk taşısa da evcil hayvanlar için yüksek toksisite taşıdığı için kontrollü kullanılması gereken bir diğer seçenek olarak sunuluyor.