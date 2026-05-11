Türkiye’de tropikal meyve pazarının hızla büyümesi, üreticileri katma değeri yüksek alternatif ürünlere yönlendiriyor. Avokado ve mangonun ardından Alanya’da deneme üretimi başarıyla sonuçlanan ananas, hem iç pazardaki yüksek talebi hem de getiri potansiyeliyle çiftçiler için yeni bir fırsat alanı olarak görülüyor.

YEREL ÜRETİCİ İÇİN KAPI AÇMASI BEKLENİYOR

Ananas, Türkiye’de tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte popülerliği artan ancak büyük oranda ithalata dayalı bir ürün. Yerli üretimin devreye girmesi, üretici için birkaç kritik avantajı beraberinde getiriyor:

Türkiye’de ciddi bir ananas tüketimi var. İthalat maliyetleri ve döviz kuru etkisiyle raflara yansıyan fiyatlar, yerli üretici için rekabetçi bir alan açıyor.

İthal ananaslar haftalarca yolda kalırken, yerli üretim ürünün dalında olgunlaşmasına ve pazara en taze haliyle sunulmasına olanak tanıyor. Bu kalite farkı, yerli ananasın tercih edilme oranını artırabilir.

Geleneksel ürünlere kıyasla daha butik ve değerli bir meyve olması, sınırlı alanda yüksek gelir hedefleyen üreticiler için ananası cazip kılıyor.

SABREDEN ÜRETİCİ KAZANACAK

Ananas yetiştiriciliği, yaklaşık 2,5 yıllık bir gelişim süreci gerektirdiği için sabır isteyen bir yatırım ancak Alanya'daki denemelerin olumlu sonuç vermesi, bu süreyi göze alan üreticiler için sürdürülebilir bir gelir kapısının aralandığını gösteriyor.