Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bagheri ile İstanbul’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin İstanbul’da gerçekleştiği bildirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise resmi bir detay paylaşılmadı.

Temasın, İran ile ABD ve İsrail arasında ateşkese rağmen tansiyonun düşmediği bir dönemde yapılması diplomatik çevrelerde dikkat çekti. Bölgesel güvenlik, Orta Doğu’daki gelişmeler ve diplomatik temasların görüşmede ele alınmış olabileceği değerlendiriliyor.