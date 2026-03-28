Tokat halkının 10 yıldan fazla süredir beklediği, AKP’lilerce de ‘Hasretle beklenen tünelimiz’ diye duyurulan Çamlıbel Tüneli’nde ilk imzalar atıldı. İki şirket ile 4 milyar 94 milyon 745 bin liralık sözleşme yapıldı. Tüneli yapacak şirketlerden birinin sahibi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Londra’daki konut şirketinin ortağı çıktı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ek-Pet İnşaat ve Ege Asfalt Maden arasında 16 Mart 2026 tarihinde 4 milyar 94 milyon 745 bin liralık sözleşme yapıldı.

SORUŞTURMADA İSMİ GEÇİYOR

Ek-Pet İnşaat Şirketi’nin sahibi Abdurrahman Reşitoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Londra’daki konut şirketinin ortağı olarak tanınıyor. Ege Asfalt Maden Şirketi Sahibi Faruk Öndaş’ın ismi ise İBB soruşturmasında ‘hayali asfalt’ iddiası ile geçiyor.

Ek-Pet İnşaat Sanayi Taahhüt Şirketi sahiplerinden Abdurrahman Reşitoğlu, Batmanlı. Reşitoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in hemşehrisi olmasını yanı sıra Şimşek’in Londra’daki ortağı olarak biliniyor. İngiltere sicil kayıtlarına göre London RS Proporties şirketinde Reşitoğlu ve Şimşek isimleri görülüyor ve şirket halen aktif.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selman Reşitoğlu da Abddurahman Reşitoğlu’nun yeğeni. Selman Reşitoğlu, lüks yaşantısının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile aynı karede olduğu fotoğraf ile de kamuoyu gündemine gelmişti.

Bakan Şimşek, 16 Mayıs 2025’te Abdurrahman Reşitoğlu ile ortaklığını doğrulamış ve “Bakan olmadığım dönemde İngiltere’de yalnızca konut alımı amacıyla ortak kurulan şirkete yer aldım, başkaca bir ticari faaliyetim yoktur” demişti.

Toplam maliyet 5.8 milyar

Çamlıbel Tüneli’nde bağlantı yollarıyla birlikte toplam yatırım beledinin 5.8 milyar liraya çıkması bekleniyor. Bu yatırım kapsamında tünel ve bağlantı yollarının toplam uzunluğunun 7 bin 735 metre olacağı duyuruldu. 4 bin 735 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 3 bin metre uzunluğunda bağlantı yolu yapılacak. Projenin ilk imzasında şirket ortaklarını ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aynı masada poz verdi.