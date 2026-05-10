Maarif’ten Medeniyete Eğitim Zirvesi’nde konuşan Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimde iş dünyasıyla kurulan iş birliklerine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Tekin, “Mesleki ve teknik eğitimde iş dünyasıyla iş birliği yapalım diyoruz. ‘Öğrencileri sermayenin kucağına atıyorsunuz’ diye eleştiriyorlar. Bunu da anlamış değilim. Neden böyle bir eleştiriyle karşı karşıya kaldığımızı anlamadık” dedi.

Bakan Tekin’in “anlamadığını” söylediği eleştirilerin temelinde ise MEB’in, CHP’nin MESEM kazalarına ilişkin soru önergesine verdiği cevapta yer aldı. İki gün önce gündeme gelen yanıtta, “MESEM Programı kapsamında 31 Aralık 2025 itibarıyla 10’u ölümlü olmak üzere 2 bin 68 kaza meydana geldiği, öğrencilerin yüzde 96,1’inin ayakta tedavi edildiği ya da tedaviye ihtiyaç duymadığı” bilgisi paylaşıldı.