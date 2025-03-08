ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), teknoloji devi Google’a karşı açılan antitröst davasında önemli bir hamle yaptı. Bakanlık, Google’ın en popüler web tarayıcısı Chrome’u "derhal ve eksiksiz" bir şekilde elden çıkarmasını talep etti. Bu talep, Google’ın piyasa hakimiyetini kötüye kullanarak rekabeti engellediği iddialarına dayanıyor.

CHROME KİMLERE SATILABİLİR?

DOJ’un geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye sunduğu yeni öneriye göre, Google, Chrome’u yalnızca davacıların onaylayacağı bir alıcıya satabilecek. Satış sürecinin detayları, mahkeme ve davacılar tarafından belirlenecek.

Buna ek olarak, bakanlık, Google’ın arama motoruna ayrıcalık tanımak amacıyla iş ortaklarına ödeme yapmasını yasaklamayı öneriyor. Bu adım, arama motoru piyasasında daha fazla rekabetin önünü açmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKA UYGULAMALARINA SIKI TAKİP

DOJ’un önerileri arasında, Google’ın mevcut yapay zeka yatırımlarını satmasını zorunlu kılmamak yer alıyor. Ancak, şirketin gelecekte yapacağı yapay zeka yatırımları konusunda hükümete önceden bildirimde bulunması şart koşuluyor.

Bu karar, Google’ın teknoloji dünyasında sahip olduğu güce yönelik büyük bir müdahale olarak yorumlanıyor. Eğer mahkeme bu düzenlemeleri onaylarsa, Google, tarihindeki en büyük dönüşümlerden birine imza atacak.