Yangın, saat 01.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi İskele Caddesi’nde kıyıda bulunan bir yatta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Soğutma çalışmaları sırasında itfaiye ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Dumandan etkilendiği belirlenen kişinin Abdullah Çevik olduğu tespit edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Abdullah Çevik hayatını kaybetti. Kıyıda bulunan teknelerin bakım ve onarımını yaptığı öğrenilen Çevik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.