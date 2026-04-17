Acı olay Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli iki kişi, 209. Sokak'ta bulunan markete silahla ateş etti.

O sırada kurşunlardan biri marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Semih Kaçmaz'a isabet etti.

Ağır yaralanan Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaçmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİYMİŞ

Semih Kaçmaz'ın, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenildi.

Her iki iş yerinde hasarın oluştuğu olayda polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.