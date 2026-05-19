Evlerin balkonlarını güzelleştirmek ya da depolama alanı olarak kullanmak oldukça yaygın bir alışkanlık. Ancak balkon demirlerine dışarıya bakacak şekilde saksı asılması veya düşme tehlikesi olan eşyaların korunmasız bırakılması, sanıldığının aksine sadece basit bir kaza riski değil, yasal olarak da büyük bir sorumluluk.

Mevcut kanunlarımıza göre, bu tür dikkatsizlikler komşuluk hukukunu ihlal ettiği gibi, doğrudan Türk Ceza Kanunu kapsamına giren suçlara da zemin hazırlayabiliyor.

OLASI BİR KAZADA KARŞILAŞABİLECEK YASAL SONUÇLAR NELER?

Yasal mevzuata göre, balkondan düşen nesnelerin yaratacağı zararlarda tüm sorumluluk saksı veya eşya sahibine ait. İşte o yasal yaptırımlar:

Maddi ve Manevi Tazminat Sorumluluğu: Balkondan düşen bir saksı; aşağıda park halindeki bir araca, binanın ortak alanına veya yoldan geçen bir kişiye zarar verirse, oluşan tüm maddi ve manevi zararı saksının sahibi karşılamakla yükümlüdür.

Ağır Ceza Davası Riski: Saksının bir insanın üzerine düşmesi ve yaralanmaya yol açması durumunda, saksı sahibi Türk Ceza Kanunu uyarınca "Taksirle Yaralama" suçundan yargılanır. Olayın ölümle sonuçlanması halinde ise ceza "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçuna dönüşür ve hapis cezası istemiyle dava açılır.

Yönetimin Müdahale ve İhtar Hakkı: Apartman yönetimi, çevreye tehlike arz eden saksıların kaldırılması için kat malikine yazılı ihtar çekebilir. Bu ihtara uyulmaması durumunda yönetim, sulh hukuk mahkemesine başvurarak saksıların hakim kararıyla kaldırılmasını talep etme hakkına sahiptir.

GÜVENLİ BİTKİ VE EŞYA YERLEŞİMİ NASIL OLMALI?

Hem komşularınızın güvenliğini tehlikeye atmamak hem de yasal olarak zor durumda kalmamak için balkon düzenlemesinde şu kurallara dikkat edilmesi gerekiyor:

İçe Bakan Askılar: Saksı askı aparatlarının mutlaka balkon demirinin dış tarafına değil, iç tarafına gelecek şekilde takılması gerekir.

Doğru Sabitleme: Balkon duvarı veya mermeri üzerine konulan saksılar; sert rüzgarlarda uçmaması, fırtına veya sarsıntıda düşmemesi için vidalanarak ya da bariyerlerle sabitlenmelidir.

Hafif Malzeme Tercihi: Balkon kenarlarında ağır toprak çanaklar yerine, düşme anında paralanma riski az olan ve ağırlık yaratmayan kırılmaz plastik veya fiber hafif saksılar tercih edilmelidir.

Geniş Tabanlı Eşyalar: Balkonda kullanılan masa, sandalye veya dolap gibi eşyalar, şiddetli rüzgarlarda devrilmeyecek ağırlıkta, geniş tabanlı ve dayanıklı yapıda olmalıdır.