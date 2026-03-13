Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, yatırımcıların aklına 2008 küresel finans krizine giden süreci yeniden getirdi. Bank of America stratejisti Michael Hartnett, yayımladığı değerlendirmede 2026 yılındaki varlık performansının 2007 ortasından 2008 ortasına kadar görülen fiyat hareketlerine dikkat çekici biçimde benzediğini ifade etti.

PETROL YÜKSELİŞİ 2008 BENZETMESİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Küresel piyasalarda 28 Şubat’ta patlak veren İran savaşının etkisiyle petrol fiyatlarının bu yıl yüzde 60’tan fazla yükselmesi, 2007-2008 dönemindeki fiyat hareketlerini yeniden gündeme getirdi.

Bank of America stratejisti Michael Hartnett yayımladığı notta, “2026’daki varlık performansı, 2007 ortasından 2008 ortasına kadar görülen fiyat hareketlerine ürkütücü derecede yakın seyrediyor” ifadelerini kullandı.

Hartnett, 2008 küresel finans krizinin yaşandığı dönemde petrolün varil başına 70 dolardan 140 dolara yükseldiğini ve aynı süreçte mortgage piyasasında ciddi sarsıntıların yaşandığını hatırlattı.

PİYASALARDAKİ ENDİŞENİN MERKEZİNDE İKİ UNSUR VAR

Hartnett’e göre mevcut piyasa endişelerinin merkezinde iki temel unsur yer alıyor.

Buna göre özel tahvil piyasasında fon çıkışları, borç verme standartlarının sıkılaşması ve yapay zekânın bazı borçlular üzerindeki etkisi nedeniyle bu varlık sınıfında finansal stres birikiyor.

Aynı zamanda savaş kaynaklı enerji maliyetleri artarken ekonomik büyümenin duraksaması ve buna rağmen merkez bankalarının faiz artırmak zorunda kalması ihtimali, yani stagflasyon senaryosu, piyasalarda en büyük risk olarak görülüyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI İÇİN “TARİHİ HATA” HATIRLATMASI

Hartnett değerlendirmesinde Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Peter Kazimir’in faiz artırım sinyallerine de değindi.

Stratejist, Temmuz 2008’de petrol fiyatlarının zirve yaptığı gün Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırmasının “tüm zamanların en büyük politika hatalarından biri” olarak değerlendirildiğini hatırlattı.

Söz konusu faiz artışından yalnızca 74 gün sonra Lehman Brothers’ın çöküşüyle birlikte Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri hızla indirmek zorunda kaldığını da vurguladı.

YATIRIMCILAR İÇİN SATIŞ SEVİYELERİ

Michael Hartnett’e göre yükselen petrol fiyatları ve sıkılaşan finansal koşulların hisse senetleri üzerindeki asıl tehdidi enflasyondan ziyade şirket kârları üzerinden ortaya çıkacak.

Stratejist yatırımcılara mevcut seviyelerde bazı kritik eşiklere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şu satış noktalarını sıraladı:

Petrol: Varil başına 100 doların üzeri

Otuz yıllık tahviller: Getirinin yüzde 5’in üzerine çıkması

Dolar endeksi: 100 seviyesinin üzeri

S&P 500 endeksi: 6.600 puanın altındaki seviyeler

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, enerji fiyatlarındaki yükseliş ile finansal koşullardaki sıkılaşmanın küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek yatırımcıların özellikle şirket kârlılığı ve finansal piyasalardaki stres göstergelerini yakından izlemesi gerektiğini ifade etti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.