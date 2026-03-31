I. Dünya Savaşı'nın ardından Habsburg İmparatorluğu'nun çöküşüyle sürgüne gönderilen İmparatoriçe Zita, aile mücevherlerinin bir kısmını Avrupa'daki siyasi istikrarsızlıktan korumak amacıyla Kanada'da bir banka kasasına emanet etti. İmparatoriçenin, eşi İmparator Karl'ın 1922'deki ölümünden tam 100 yıl sonra açılması şartını koyduğu bavul, torunu Karl von Habsburg-Lothringen önderliğindeki aile üyeleri tarafından mühürleri sökülerek açıldı.

FLORANSA ELMASI BİR ASIR SONRA BULUNDU

Keşfin merkezinde, yaklaşık 137 karat ağırlığında, soluk sarı renkte ve çift gül kesimli dünyaca ünlü Floransa Elması yer alıyor. Tarihi, İtalya'daki Medici ailesine kadar uzanan ve evlilik yoluyla Habsburg koleksiyonuna katılan bu taş, İmparatoriçe Maria Theresa gibi tarihi figürlerin tören kıyafetlerini süslemişti. 1918 sonrası resmi kayıtlardan silinen ve çalındığına inanılan elmasın, bavul içerisinde eksiksiz şekilde korunduğu teyit edildi.

KOLEKSİYONDAKİ DİĞER KRALİYET SEMBOLLERİ

Bavuldan sadece elmaslar değil, imparatorluk döneminin kullanım alışkanlıklarını yansıtan çok sayıda tarihi nesne de çıktı. Çıkarılan parçalar arasında mücevherli rozetler, Macar ulusal renklerini taşıyan şapka iğneleri, eski kesim elmaslar ve nadir sarı safirlerle süslenmiş dekoratif kurdeleler bulunuyor. Tarihçiler, bu parçaların o dönemin saray modasını ve mücevher kullanım biçimlerini anlamak için eşsiz birer kaynak olduğunu belirtiyor.

İmparatoriçe Zita’nın vasiyeti uyarınca, aile nesiller boyu kasanın içeriğine dair herhangi bir açıklama yapmadan depolama masraflarını ödemeye devam etti. 1940 yılında Alman birliklerinden kaçarak Quebec’e yerleşen ailenin, bu gizliliği bir asır boyunca koruduğu ifade edildi. Karl von Habsburg-Lothringen, Kanada'nın aile tarihindeki güvenli rolünü vurgulamak amacıyla, mücevherlerin yeniden depoya kaldırılmadan önce bir Kanada müzesinde halka açık şekilde sergilenmesinin beklendiğini açıkladı.