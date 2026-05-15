Soni Kumari ve Daniel Hynes’in de aralarında bulunduğu analistler, 15 Mayıs tarihli bir notta, değerli metallerin önümüzdeki 12 ay içinde üç aşamalı bir süreçten geçebileceğini söyledi.

YÜKSEK PETROL FİYATI ALTINI ASKILAAYCAK

İlk senaryoya göre, ham petrol fiyatlarındaki artış enflasyon beklentilerini yükseltecek ve ABD Merkez Bankası (Fed) temkinli bir tutumla Eylül ayına kadar faizleri değiştirmeyecek. Bu durumun ise altın fiyatları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

İkinci senaryoda, enerji krizinin ekonomik büyümeyi baskılaması, sanayi üretimini azaltması ve tüketici harcamalarını zayıflatması bekleniyor.

GEVŞEK PARA POLİTİKASI ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

Üçüncü senaryoda ise büyümedeki yavaşlamaya paralel olarak merkez bankalarının daha gevşek para politikalarına geçeceği öngörülüyor; bu gelişmenin altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor.

Kısa vadede altının ons başına yaklaşık 4 bin 500 dolar seviyesinde destek bulmasının beklendiği, olası düşüşlerin ise yeni pozisyonlar için fırsat oluşturabileceği ifade edildi.

ALTINDA 2027 YILI BEKLENTİSİ

Kurum, yıl sonu altın fiyatı tahminini 5.800 dolardan 5.600 dolara revize ederken, altının 2027 ortalarında 6.000 dolar/ons seviyesine ulaşacağını öngördü. Daha önce ise bu seviyeye 2027 başında ulaşılacağı tahmin ediliyordu.

Notta “Daha genel olarak, kötüleşen mali pozisyonlar, devam eden ABD doları çeşitlendirmesi ve jeopolitik belirsizlik, altının sigorta rolünü güçlendirmeye devam edecektir. Ayrıca, Orta Doğu çatışması göz önüne alındığında, merkez bankaları stratejik olarak altın rezervlerini artırmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.