Gram altın fiyatı 6 bin 343 lira ile haftayı tamamlarken, bankalarda uygulanan makas aralığının 180 ile 300 lira seviyelerine kadar çıkması, yatırımcıların kazançlarını realize etmeden kaybetmesine neden oluyor. Bankalardaki yüksek makas nedeniyle yatırımcıların yeniden fiziki altına yöneldiği görülüyor.

6 BİN 343 LİRADA

Bankalarda yüzde 5’leri bulan makas aralığı, fiziki altın piyasasında çok daha makul seviyelerde seyrediyor. Bununla birlikte altın yatırıcısı haftayı moralsiz kapattı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2.68 kayıpla 12.698 puandan tamamlarken, gram altın yüzde 5.4 değer kaybederek 6 bin 343 liraya geriledi. Dolar yüzde 0.32 artarak 44.4600 lira, Euro yüzde 0.92 yükselerek 51.3080 lira oldu.