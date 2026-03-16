Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutmasının ardından bankalar da ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. Özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, kredi çekmeden önce en uygun faiz oranını ve geri ödeme planını araştırmaya başladı.

Mart 2026 itibarıyla bankaların 24 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde uyguladığı faiz oranları %2,54 ile %4,55 arasında değişiyor. Faiz oranlarındaki bu farklılık, aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarında ciddi farklar yaratabiliyor.

250 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİNDE AYLIK TEKSİTLER NE KADAR?

Bankaların sunduğu güncel oranlara göre 24 ay vadeli 250 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık taksit tutarları yaklaşık 15 bin TL ile 19 bin TL arasında değişiyor.

En düşük faiz oranını sunan bankalarda toplam geri ödeme 367 bin TL civarında olurken, en yüksek faiz oranında bu rakam 475 bin TL’yi aşabiliyor.

BANKA BANKA GÜNCEL FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANI

Mart 2026 itibarıyla bankaların 250 bin TL ihtiyaç kredisi için sunduğu faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları şöyle:

TEB

Faiz Oranı: %3,80

Aylık Taksit: 18.012,13 TL

Toplam Geri Ödeme: 433.728,62 TL

QNB

Faiz Oranı: %2,54

Aylık Taksit: 15.246,21 TL

Toplam Ödeme: 367.346,54 TL

ING

Faiz Oranı: %3,04

Aylık Taksit: 16.316,23 TL

Toplam Ödeme: 392.839,52 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 16.425,26 TL

Toplam Ödeme: 395.456,24 TL

ON Dijital

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 16.644,41 TL

Toplam Ödeme: 400.903,34 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %3,34

Aylık Taksit: 16.975,85 TL

Toplam Ödeme: 408.857,90 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 17.310,50 TL

Toplam Ödeme: 416.889,50 TL

CepteTEB

Faiz Oranı: %3,80

Aylık Taksit: 18.012,13 TL

Toplam Ödeme: 433.728,62 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %4,19

Aylık Taksit: 18.913,54 TL

Toplam Ödeme: 455.362,46 TL

Akbank

Faiz Oranı: %4,55

Aylık Taksit: 19.763,56 TL

Toplam Ödeme: 475.762,94 TL

KREDİ ÇEKECEKLER İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Uzmanlar, ihtiyaç kredisi kullanmadan önce yalnızca faiz oranına değil; dosya masrafı, sigorta ve diğer ek maliyetlere de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bankalar arasında küçük gibi görünen faiz farkları, uzun vadede toplam geri ödeme tutarında on binlerce liralık fark yaratabiliyor.

Bu nedenle kredi kullanmayı düşünen vatandaşların bankaların sunduğu ödeme planlarını detaylı şekilde karşılaştırarak karar vermesi öneriliyor.